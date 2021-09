Nasce l’associazione 100venti made in Cgil Varese

Pochi giorni fa è venuto il segretario nazionale Maurizio Landini per l’inizio dei festeggiamenti dei 120 anni della Camera del Lavoro di Varese. Un ultracentenario in salute, nonostante i tempi terribili per economia e lavoro. Landini ha parlato di prospettiva del sindacato, apertura e sostegno a tutti quei soggetti che non hanno rappresentanza, ma soprattutto di un cambio culturale, tenendo ben salda la barra dei valori, che il nuovo tempo impone. La Cgil di Varese compie un primo passo importante in quella direzione costituendo la nuova associazione di promozione sociale “100venti”.

L’occasione è dunque la celebrazione dei 120 anni di storia della Camera del Lavoro di Varese, ma è solo il primo passo di una realtà che ha finalità culturali e punta ad essere spazio di approfondimento di tematiche sociali, l’obiettivo di collaborare con altre espressioni della società civile presenti sul territorio provinciale.

«Di fronte ai cambiamenti e alle trasformazioni che investono ogni giorno il mondo del lavoro – spiega il segretario della Cgil di Varese, Stefania Filetti -, il sindacato acquisisce nuovi strumenti per comunicare con la società. Lo ha fatto 120 anni fa, lo fa oggi. Ecco perché la Cgil di Varese, in occasione del 120° anniversario della Camera del Lavoro di Varese, ha deciso di fondare una nuova associazione culturale, che potrà organizzare eventi e proposte in sinergia con altre associazioni e altre realtà sociali, rivolgendosi a lavoratrici e lavoratori, giovani, donne, migranti, pensionati».