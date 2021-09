Principio di incendio in un appartamento a Castellanza

Principio di incendio in un appartamento in via Monte Cervino a Castellanza nel primo pomeriggio di lunedì 13 settembre. Il rogo ha interessato un’area della camera da letto, ma fortunatamente non ha provocato feriti.

Per domare le fiamme, spente rapidamente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno con due mezzi, insieme ai colleghi di Legnano e a quelli di Busto Arsizio. Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento si è inserito in una giornata di “straordinari” per i Vigili del Fuoco di Inveruno, che nel pomeriggio hanno lavorato due ore per spegnere il rogo, di dimensioni piuttosto estese, divampato in un capanno per gli attrezzi a Cuggiono che ha provocato anche alte colonne di fumo, e in serata sono intervenuti per un incendio di sterpaglie ad Inveruno, dove in mattinata erano stati allertati anche per un serpente rivenuto nel giardino di un’abitazione privata