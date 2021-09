“Ecco come abbiamo pulito il giardino fuori dalla nostra scuola”

La lettera di un gruppo di studenti che si è impegnato nella pulizia all’esterno della scuola Marconi, documentando tutto anche con alcune foto:

Galleria fotografica Studenti fuori dalla scuola Marconi 4 di 8

Carissimo Sindaco,

siamo Francesca, Samuele , Lorenzo e Tommaso (classe terza) e Valentina e Nicole (classe quinta) della scuola Primaria Marconi di Bizzozero.

Visto che la scorsa settimana ricorreva la Giornata Mondiale della Pulizia (World Clean up Day), il comitato genitori ha pensato di organizzare questo evento anche fuori dalla nostra scuola, visto che nessuno si occupa di dargli una bella pulita.

Questa mattina, insieme ai nostri genitori, ad un nonno e al piccolo Dante di soli 6 mesi, ci siamo recati fuori dalla Marconi per pulire dalle sporcizie che tante persone maleducate buttano per terra invece che usare il cestino.

Abbiamo portato i nostri rastrelli, tanti sacchi della spazzatura, guanti e tanta buona volontà.

Per terra abbiamo trovato di tutto: moltissimi mozziconi di sigaretta (forse manca un posto dove buttarle?), carte di caramelle, blister di medicine, confezioni di prosciutto cotto, detersivi e tantissima cacca di cane.

Abbiamo riempito tantissimi sacchi e per questo le chiediamo di mandare qualcuno a raccoglierli in modo da portarli in discarica. Li abbiamo lasciati in un angolo vicino all’ingresso principale!

Lo sapeva caro Sindaco che per sciogliersi e sparire una cicca di sigaretta ci mette 5 anni ? e una bottiglia di plastica ben 1000 anni!

Le abbiamo scritto perché ci piacerebbe tanto che il nostro Comune si impegnasse a effettuare la pulizia delle aiuole che si trovano davanti alle scuole di tutti i bambini. Purtroppo sappiamo che è colpa delle persone poco educate, ma bisogna fare qualcosa!

Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, ma nemmeno troppo grandi!

Un saluto da tutti noi

Francesca, Samuele , Lorenzo, Tommaso, Valentina e Nicole