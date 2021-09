Saluti e ringraziamenti nell’ultimo consiglio comunale prima delle elezioni a Varese

E’ durato solo due ore, per sbrigare sette punti urgenti che non si potevano rimandare, ma è stato soprattutto un’occasione per salutarsi, dopo 5 anni di incontri: l’ultimo consiglio comunale di Varese prima delle elezioni sarà da ricordare non per i suoi punti all’ordine del giorno, ma per i saluti e i ringraziamenti.

A parlare per primi, alcuni dei consiglieri che non si sono ricandidati, e che quindi non siederanno di sicuro nel prossimo consiglio comunale: Marco Pinti, Rinaldo Ballerio, Paola Cipolat.

In realtà, Pinti ne ha approfittato per dare la sua ultima “zampata”: un’interrogazione che chiede al sindaco che ne sarà del documento di fine mandato annunciato e mostrato on line qualche tempo fa.

Per tutti gli altri. ringraziamenti ai colleghi e ai tecnici: da Elena Baratelli a Francesco Spatola, da Luca Paris a Stefano Malerba. Per ultimo, ha ringraziato anche il sindaco.

E, alla fine, c’è chi si è portato via un souvenir dell’esperienza: il proprio portanome da tavolo, come Ballerio e Giacomo Fisco. O ha affidato ad un’ultima lettera le sue esperienze da ormai ex consigliere, come Valerio Crugnola.