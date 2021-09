Saronno si prepara a salutare don Armando Cattaneo e ad accogliere don Claudio Galimberti

Settembre è tempo di cambi alla guida delle parrocchie. Quest’anno tocca a Saronno salutare don Armando Cattaneo, per nove anni prevosto della comunità pastorale Crocifisso Risorto, diretto a Milano nel quadro delle rotazioni decise dalla Curia Ambrosiana.

Nella città degli amaretti arriva don Claudio Galimberti, classe 1952, nato a Meda e ordinato sacerdote nel 1976. Non dovrà fare molta strada, visto che arriva dalla vicina Garbagnate Milanese, dove è responsabile della comunità pastorale “Santa Croce” e dove si è distinto per l’attenzione alle nuove povertà, all’accoglienza e al dialogo.

Per salutare don Armando e accogliere don Claudio la comunità dei fedeli saronnesi ha organizzato due momenti. Domenica 19 settembre in occasione della festa dell’oratorio di via Legnani verrà celebrata una messa solenne di ringraziamento per don Armando, mentre sabato 2 ottobre è previsto un momento di festa per l’arrivo ufficiale di don Claudio.