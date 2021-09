A Varese “Puliamo il mondo” si concentra sul Parco della Valle della Bevera

A Varese la storica campagna Puliamo il mondo di Legambiente – che quest’anno coincide con la Giornata del Verde Pulito – rientra anche nel progetto #CampodeiFioriSiamoNoi

Domenica 26 settembre, insieme al Comune di Varese, alle Guardie ecologiche volontarie del Comune e del Parco Campo dei Fiori, i volontari di Legambiente e tutti i cittadini che verranno partecipare saranno al lavoro su alcune aree nel Parco della Valle della Bevera per la rimozione dei rifiuti e la manutenzione del verde.

Il ritrovo è per tutti alle 8.45 in via Ca’ Bassa Varese. Da qui i volontari si divideranno in gruppi.

Per partecipare gli organizzatori chiedono di iscriversi a questo link