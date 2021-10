Come affrontare il cambio gomme

Il cambio gomme è una scelta delicata che necessita di essere ponderata e valutata con attenzione. Da realizzare non solo quando gli pneumatici sono usurati ma considerando anche altri fattori, tra cui la stagione. Invernali, estivi o 4 stagioni? Queste tre tipologie presentano caratteristiche peculiari con specifici pro e contro. Scopriamo qualcosa di più.

Quando fare il cambio gomme

Il cambio gomme 2021 ha una data importante di riferimento, ovvero il 15 novembre, durante la quale scatta l’obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo su strade extraurbane e autostrade. Per effettuare la procedura di sostituzione non è indispensabile recarsi da un gommista di fiducia ma si può procedere con l’ordine comodamente online risparmiando non poco. Diversi i siti specializzati tra cui, ad esempio, Gomme Planet, che propone gli pneumatici invernali delle migliori marche tra cui Bridgestone e Goodyear, ma anche brand meno famosi e altrettanto validi (Nankang e Matador, per fare dei nomi) a prezzi interessanti. Ordinare le gomme online non è difficile, basta disporre delle misure che si trovano sul libretto di circolazione. Il gommista dovrà fare solo la sostituzione.

Il costo cambio gomme dipende dal tipo di gomma richiesta dalla vettura ed è variabile dai 40 ai 100 euro a pneumatico, mediamente, ma la cifra può essere persino superiore. L’acquisto online consente un risparmio di circa il 30%. Attivarsi per tempo è fondamentale, in modo da poter circolare in totale sicurezza e a norma, senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Cambio gomme estive

Le gomme invernali andranno sostituite di nuovo il 15 aprile 2022. Questa volta si tratta non di un obbligo predisposto dal Codice della Strada che si limita, piuttosto, a stabilire il termine in cui scade la necessità di adoperare gli pneumatici invernali i quali possono essere adoperati anche in estate. Una scelta, tuttavia, assolutamente non sicura e affidabile dal momento che si tratta di gomme non adatte a reggere temperature alte come quelle che si trovano durante la bella stagione, con il rischio di non essere nuovamente adoperabili l’anno successivo.

Avere quindi pneumatici predisposti per ogni stagione si rivela indispensabile e un fattore chiave per la sicurezza del veicolo, al di là dell’obbligo di legge.

E le gomme 4 stagioni?

Le gomme 4 stagioni possono essere adoperate tutto l’anno, estate ed inverno, stagione durante la quale possono viaggiare anche su strade extraurbane e autostrade. Una soluzione interessante per quelle persone che si trovano a vivere in luoghi dove le temperature sono miti e non estreme, soprattutto d’inverno, oppure a circolare all’interno dei centri cittadini.

Da preferire, tuttavia, la scelta di alternare gomme estive e invernali per chi viaggia su strade particolarmente fredde e ghiacciate o per percorre un numero importante di chilometri durante l’anno. Le gomme 4 stagioni si possono rivelare sia poco sicure sia non economiche, dal momento che presentano un costo di base maggiore rispetto a quello delle gomme invernali/estive.

Effettuare il cambio gomme è una scelta da valutare con attenzione, rispetto alle proprie abitudini oltre che alla tipologia di vettura di cui si dispone. Per poter circolare in totale sicurezza durante tutto l’anno, godendo al massimo della propria auto.