Autunno prêt-à-porter: outfit e stili in evidenza

La stagione più affascinante dell’anno è ormai arrivata e mentre le foglie cadono ecco che gli armadi si ampliano per accogliere i capi di abbigliamento autunnali.

Le passerelle stanno mostrando tutti i trend del momento, ma alcuni capi restano di spicco: evergreen e must have da avere assolutamente!

Parliamo delle camicie, capo d’abbigliamento sempre in voga e tanto amato per la sua versatilità. Si adatta ad ogni contesto ed è perfetto per conferire eleganza e fascino a lui e a lei. Ma quanti sono i modi di portare una camicia? In questo articolo ti proporremo cinque outfit per sfoggiare al meglio le tue camicie!

Cinque outfit da copiare per un look impeccabile

Hai acquistato delle camicie online e temi di cadere nei soliti e banali accostamenti di sempre? Continua a leggere! Con i nostri consigli riuscirai a ricreare in poche e semplici mosse degli outfit semplici e d’effetto.

Indossare una camicia vuol dire vestirsi con un capo d’abbigliamento versatile e senza tempo, alleato perfetto di ogni stile. Che tu sia un tipo casual o elegante, la camicia ti aiuterà a mostrare il tuo stile, ma solo se saprai valorizzarlo. Ecco i cinque outfit da copiare per essere trendy in ogni contesto.

1. Camicia tinta unita per outfit vincenti

Con la camicia in tinta unita giochi facile e senza il rischio di sbagliare. Si abbina con tutto e sta bene con tutto. Scegli il tuo stile e coniugalo nel modo migliore che puoi. Se preferisci il casual opta per un jeans e una cintura color cuoio o per dei pantaloni morbidi color safari, abbina tutto ad un paio di polacchine scamosciate e realizzerai un outfit vincente. Anche lo stile sportivo si presenta bene con la camicia tinta unita. Ti basteranno un paio di sneakers per completare un look giovanile e fresco. Stile elegante? Non ti servono suggerimenti! Già sai che con la camicia tinta unita puoi azzardare tutti gli abbinamenti che vuoi, opta solo per dei pantaloni in tessuto e delle scarpe in pelle o cuoio. Attento alla cintura: meglio se di pelle.

2. Camicia a righe per un look minimal

La camicia a righe si presenta in tutto il suo splendore se coniugata con uno stile sportivo o casual. Perciò, se ami le righe, sappi che se in estate sono perfette su una camicia di lino in inverno sono elegantissime con il cotone. Sia sotto un maglioncino di filo e cachemire che con una giacca in twill. Sceglile della stessa palette dei pantaloni o in contrasto se ti piace giocare con i particolari. I pantaloni chino sono adatti per creare questo genere di outfit. Quanto ai colori, con il blu e il bordeaux non puoi sbagliare. Per completare il look scegli accessori minimal, che ti facciano apparire smart e accattivante. Ricorda che le righe hanno una grande potenza ottica: meglio strette e verticali se vuoi slanciare la figura.

3. Camicia a pois per abbinamenti giovanili e raffinati

Ah, che bella la camicia a pois! Particolare ed insolita è in grado di conferire carattere e personalità ad ogni look. Ricorda solo di non abbinarla mai ad una cravatta dal motivo simile. L’effetto sarebbe tutt’altro che impeccabile. Meglio scegliere accessori e pantaloni a tinta unita e di un tessuto liscio. In tal modo farai risaltare la camicia senza esagerare con gli eccessi. Interessante è anche l’accostamento righe e pois. Da provare.

4. Camicia in denim per look ricercati e casual

La camicia denim, il grande amore dei più giovani ma anche la regina dei look più casual. Indossala con dei pantaloni beige e una cintura color cuoio e acquisterai fascino e sicurezza. Per la giacca, se indossata, valuta i colori più chiari, anche un blazer sui toni panna o crema illumina il volto e concentra l’attenzione sulla camicia. Abbina una pochette a fantasia. Non temere di usare colori a contrasto per dare un tocco di stile. La cravatta con questa camicia è bandita. Se ami indossarla anche in estate, prova a creare un outfit con dei pantaloni bianchi.

5. Camicia a fantasia per outfit particolari e insoliti

Scegliere per il proprio outfit una camicia a fantasia vuol dire dare risalto alla particolarità del tessuto e del modello. Opta per fantasie di piccole dimensioni, che appaiono sicuramente più eleganti ed abbinabili. Indossa poi un blazer in tinta unita e dei pantaloni in palette. Creerai un look particolare ma particolarmente fine per qualsiasi occasione. Per la cravatta usa colori che riprendano quelli della camicia. Meglio in tinta unita e con la pala non troppo larga. Se invece preferisci un look non troppo ingessato, opta per dei pantaloni chino con cintura e mocassini o jeans scuro e sneakers. Per la giacca, meglio il tono su tono.

E tu, quale outfit sfoggerai per mettere in risalto il tuo stile?