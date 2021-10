Con Duemilalibri il Cai Gallarate porta alla scoperta della montagna

Presenza storica nel programma di Duemilalibri, il Cai di Gallarate ha sempre assicurato un programma interessante e un gran riscontro di pubblico, durante le giornate dei libri e degli autori in programma (da vent’anni) a inizio autunno.

E anche quest’anno la sezione cittadina del Cai si è impegnata per un calendario di quattro incontri, che spaziano dagli itinerari sui monti alla filosofia dell’andare in montagna, con un evento anche per coinvolgere le giovani generazioni. Sempre nel solco di una certa tradizione, il Cai ha scelto di concentrare tutti i suoi appuntamenti in un unico luogo, le Scuderie Martignoni di via Venegoni-XX Settembre, che ha ospitato tante altre iniziative nel pre pandemia, come il festival CineCime.

Duemilalibri Gallarate va in montagna: gli incontri curati dal CAI

Venerdì 22 ottobre – Scuderie Martignoni, ore 21 – viene presentato il libro “Un’estate in Alpeggio” di Annibale Salsa, Salani editore e Club Alpino Italiano: «Sono partito là dove nascono le Alpi, al confine tra Piemonte e Liguria, in un luogo familiare, circondato da gente a me conosciuta, più di sessant’anni fa. Sono partito con un piccolo zaino, otto mucche e l’idea che raggiungere la montagna avrebbe significato conquistare il mondo».

Annibale Salsa sarà introdotto da Anna Girardi, coordinatrice editoriale del CAI

Martedì 26 ottobre, sempre alle Martignoni, sempre alle 21, Andrea Parodi e Roberto Pockaj presentano “Laghi e sentieri dalla valle del Tanaro alla valle Gesso”. Un viaggio che tocca cento laghi delle Alpi Liguri e Marittime orientali, con gli itinerari per raggiungerli (nella foto di apertura dell’articolo).

Presentato da Andrea Parodi, con introduzione a cura del CAI sezione Gallarate

Venerdì 29 ottobre Enrico Camanni presenta “La discesa infinita, un mistero per Nanni Settembrini”, editore Mondadori.

Una storia di mistero, un “giallo” non ambientato in montagna, ma di montagna: “Una mattina, dal fiume gelato del ghiacciaio del Miage emergono i resti di un corpo e il brandello di uno scarpone di cuoio d’altri tempi. Quando la montagna restituisce una vita spezzata, è come se ne restituisse anche le gioie, i rimpianti, le vane speranze e l’irripetibile unicità…”

Anche questo appuntamento è serale, alle 21, alle Martignoni.

Sempre venerdì 29 ottobre il Cai coinvolgerà gli studenti dell’Istituto comprensivo Gerolamo Cardano raccontando “Un’estate in rifugio”, con il libro di Sofia Gallo (Salani Editore e Club Alpino Italiano).

“Un’estate in montagna può cambiarti la vita, soprattutto quando hai tredici anni. Il sole sorgeva e intorno a noi tutto si accendeva di una luce che rivestiva di allegria il paesaggio, diffondendosi prima sulle guglie, poi sul ghiacciaio e sui nevai, fino a lambire noi due seduti abbracciati sulla roccia…”