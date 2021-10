“C’è ancora schiuma nel torrente Strona a Mornago”

La superficie del torrente ricoperta di schiuma biancastra. Non è la prima volta che accade e, puntualmente, i nostri lettori se ne accorgono mandando la segnalazione. Il corso d’acqua che attraverso il territorio di Mornago appare a più riprese inquinato come documentato dalla foto scattata nei pressi di via Maino oggi sabato 23 ottobre. Un problema “noto” che conoscono anche in Comune (al quale però non compete l’intervento).