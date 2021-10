Cercatore di funghi disperso al Lago Delio, scattano le ricerche

I vigili del fuoco sono mobilitati per la ricerca di un anziano disperso nella zona di montagna intorno al Lago Delio, in territorio di Maccagno con Pino e Veddasca (foto d’archivio).

L’uomo non contatta i familiari da ieri, la famiglia ha presentato denuncia di scomparsa alla stazione carabinieri di Ternate: è un cercatore di funghi e si è recato al Lago Delio in automobile, ritrovata sul posto.

In zona il comando Vigili del fuoco ha inviato una squadra da Luino, una Unità di Comando Locale per il coordinamento, una squadra Soccorso Speleo-Alpino-Fluviale (specializzata per ricerca in luogo impervio).

Impegnato anche l’elicottero dei vigili del fuoco e gli stessi carabinieri. È stato allertato infine anche il sistema Areu-118, per eventuali cure mediche.

(Articolo aggiornato alle ore 14.45)