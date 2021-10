Chilometri di coda per incidente in A-8 tra Busto Arsizio e Castellanza

Chilometri di coda tra Busto Arsizio e Castellanza per incidente stradale, coda anche in direzione nord per curiosi.

Mattina di passione sulla A-8 a partire dalle 9.40 di venerdì quando in direzione sud si è verificato un incidente fra due auto con altrettanti feriti curati in codice giallo dal personale di due mezzi di soccorso secondario.

Sul posto i vigili del fuoco di Milano e Varese che hanno operato all’altezza del chilometro 23.8.

Tre i feriti.