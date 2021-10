Crescono i contagi nelle scuole: 28 i positivi e 453 studenti sono in quarantena

Sono ventotto gli studenti positivi nelle scuola varesine. Torna a salire, dunque, il numero dei contagi nelle aule scolastiche. La scorsa settimana erano 16 di cui 3 nel ciclo dell’infanzia, 6 alla primaria, 4 alle medie e 3 alle superiori.

L’aumento si registra a tutti i livelli; nell’ultima settimana ci sono 6 casi all’infanzia, 10 alla primaria, 7 alle medie e 5 alle superiori. In quarantena, dunque , ci sono 74 bambini della fascia prescolare, 216 alunni della primaria, 108 ragazzini delle medie e 90 studenti delle superiori. A questi si aggiungono 27 operatori scolastici.

Prosegue l’attività di monitoraggio di Ats Insubria nel ciclo primario: nei giorni 18, 19 e 20 ottobre sono stati somministrati 453 test salivari che hanno evidenziato due casi positivi in una primaria. L’attività di indagine e sorveglianza incontra qualche resistenza: in una scuola primaria, a fronte di 74 inviti, sono stati eseguiti 24 test mentre in una secondaria su 130 ragazzi coinvolti si sono sottoposti al test in 76. L’indagine è stata effettuata in 5 istituti: due primarie e tre medie.