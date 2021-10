Due giorni di pioggia intensa, rischi di frane e smottamenti

Sarà una giornata di intense piogge. Ad annunciarlo il Centro Geofisico Prealpino che in un post sulla sua pagina facebook spiega nel dettaglio cosa sta succedendo.

“L’immagine odierna del satellite Meteosat-3 mostra l’attiva perturbazione che ha raggiunto le nostre regioni, alimentata da correnti in quota umide e miti da SW che portano l’umidità del Mediterraneo a ridosso dell’arco alpino con formazione di nuvole e piogge da sbarramento oggi e domani, lunedì e martedì. La fase più intensa delle precipitazioni sul Varesotto si verificherà tra stasera e le prime ore di martedì mattina, favorita dalla formazione di un minimo di pressione sul Golfo Ligure. La provenienza meridionale delle masse d’aria manterrà lo zero termico a quote elevate, oltre 3300 m con precipitazioni sotto forma di pioggia al di sotto dei 2500-2700 m.



PREVISIONI PER OGGI: Cielo coperto e piogge, in graduale intensificazione dal pomeriggio e per tutta la notte, con locali temporali e accompagnate da raffiche di vento da Sud Est. Le precipitazioni più intense si verificheranno sulla Val Grande, Val Vigezzo e Canton Ticino, bacino imbrifero del Verbano con prevedibile innalzamento del livello del lago di diverse decine di centimetri. Neve sulle Alpi oltre 2800 m. I quantitativi di pioggia previsti dai modelli numerici disponibili (WRF-CGP, ETA, BOLAM) nella giornata odierna sono 20-50 mm sul basso Varesotto, 40-70 mm su Varese, 60-100 mm sulle valli del Luinese e alto Verbano (rischio frane e smottamenti nei luoghi censiti). Punte di 150 mm si potranno registrare in Canton Ticino e Val Grande.

Da segnalare anche il rinforzo dei venti da scirocco (Sud Est) che in serata e nella prossima notte raggiungeranno i 30 km/h in pianura e 80-90 km/h a 1200 m.

L’evoluzione del livello di fiumi e laghi può essere seguito sul sito:

MARTEDI: Ancora cielo molto nuvoloso o coperto con piogge localmente intense nella notte a ridosso dei rilievi e in attenuazione in giornata, ma a carattere di rovescio. Limite neve in calo verso 2500 m. Ancora vento sostenuto da SE fino alle prime ore del mattino, in seguito più debole e irregolare. Sul Varesotto le piogge diverranno più deboli e intermittenti già dal mattino. I quantitativi attesi tra le ore 00 e le ore 12 sono di 30-50 mm con punte di 80 mm su alto Verbano e Canton Ticino”.

Dettagli e aggiornamenti: https://www.astrogeo.va.it/meteo/