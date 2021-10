Garibaldi “supereroe” combatte gli zombie in fumetto che unisce horror e Risorgimento

Da generale a supereroe dei fumetti. È un Giuseppe Garibaldi inedito quello protagonista del “fumetto più fuori di testa del 2021”. Parola di Andrea Guglielmino e Fabrizio de Fabritiis, autori di “Garibaldi vs Zombies”, il graphic novel distribuito da Emmetre Edizioni, la mitica casa editrice di Oleggio famosa conosciuta dagli amanti dei fumetti per aver dato vita ai supereroi Capitan Novara e General Varese.

Un’avventura illustrata di 60 pagine a colori, impreziosita dalla prefazione di Andrea Cavaletto, che si propone di raccontare in maniera originale, divertente (e divertita) il risorgimento mescolando storia e fantasy, azione e horror grazie agli sgargianti colori del “fumettista esplosivo” Fabrizio De Fabritiis. Armati di pistole e bandiere tricolore, i grandi protagonista dell’unità di Italia si trasformano così in supereroi alle prese con gli zombie, un po’ sulla scia del successo di Orgoglio e Pregiudizio Zombie – il romanzo (e il film) di Seth Grahame Smith che re-intrepretava il grande classico della letteratura di Jane Austin.

«Un progetto che porto avanti da ben 10 anni – aveva spiegato Guglielmino in occasione del lancio della campagna di crowdfunding su Kickstarter, conclusasi con enorme successo i primi di luglio -. Ho sempre voluto scrivere un fumetto ma non avevo la possibilità di utilizzare personaggi come Batman o Superman. Così ho pensato ad altri tipi di icone, a personaggi che tutti conoscono come Garibaldi».

Un “Garibaldi icona” diverso dalla realtà storica e calo in un contesto particolare, pronto “a fronteggiare altre icone del genere horror”: gli zombie. «Una storia fuori di testa – sottolinea Guglielmino – che si rifà al cinema trash americano ma con la consapevolezza di essere trash, capace di sfruttare le enormi potenzialità del fumetto e della fantasia per raccontare una storia di azione, avventura e tantissimo umorismo piena di riferimento agli anni ’80 e ‘90».