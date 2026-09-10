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Viola il divieto di dimora, 53enne finisce in carcere a Novara

I carabinieri di Oleggio hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano dopo l’aggravamento della misura cautelare a cui l’uomo era sottoposto

Carabinieri Domodossola

È finito in carcere a Novara un 53enne italiano, domiciliato a Oleggio, nei cui confronti i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Milano.

Il provvedimento arriva a seguito dell’aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, alla quale l’uomo era sottoposto.

Alla base della decisione c’è una violazione del divieto di dimora nella provincia di Varese. Il 27 agosto scorso, infatti, il 53enne era stato controllato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Gallarate mentre si trovava nel territorio provinciale, nonostante il divieto imposto dall’autorità giudiziaria.

Completate le formalità previste, i carabinieri di Oleggio hanno dato esecuzione al provvedimento e accompagnato l’uomo nella Casa circondariale di Novara, dove dovrà scontare la pena secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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