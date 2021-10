Giochi, colori e supereroi a Varese per “Un sorriso per il Ponte”

Colori, giochi, laboratori, gonfiabili, spettacoli e spazi ristoro.

Galleria fotografica Un sorriso per il Ponte a Varese 4 di 10

I Giardini Estensi di Varese si sono riempiti di bambini e famiglie grazie alla manifestazione “Un sorriso per il Ponte”, organizzata da Il Ponte del Sorriso Onlus, associazione che da tanti anni si batte per raccogliere fondi in favore dell’ospedale pediatrico di Varese.

L’evento di domenica 10 ottobre (fino alle 19) rappresenta un ritorno alla normalità dopo un anno di stop forzato a causa del Covid.