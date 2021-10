La campanella torna a suonare alle 8 per tutti gli studenti

La campanella torna a suonare alle 8.00 per tutti. Da lunedì 25 ottobre, gli studenti ritrovano i ritmi del periodo pre pandemico. Era questa una delle richieste del tavolo prefettizio da parte dei dirigenti scolastici, a fronte anche del ritorno alle ore di 60 minuti che richiedono un’organizzazione più rigida.

Il maggior sforzo organizzativo è stato delle aziende dei trasporti che hanno dovuto ripianificare il proprio carico di lavoro, aumentando i mezzi in circolazione nei principali orari di punta: all’ingresso e all’uscita. Il traffico di inizio giornata, dunque, aumenterà.

LINEE EXTRAURBANE

Da lunedì 25 ottobre, quindi, le linee extraurbane di Autolinee Varesine subiranno alcune variazioni agli orari, per integrarsi meglio col nuovo “ingresso unico” delle scuole superiori alle 8.00, nonché con le nuove esigenze di uscita dei plessi scolastici di Gavirate e Sesto Calende.



Le modifiche più sostanziali riguardano le linee N20 (Varese-Angera-Sesto Calende) / N21 (Varese-Osmate): cogliendo l’occasione della rimodulazione per le scuole di Gavirate e Sesto Calende, tali linee assumono un orario “cadenzato” (partenza allo stesso minuto di ogni ora) e dunque di più facile memorizzazione per l’utenza.

Su altre linee, al netto di alcuni lievi anticipi degli orari di partenza del mattino per garantire un più puntuale arrivo a destinazione verso il plesso scolastico di Varese (in particolare sulle linee N24 Varese-Villadosia / N25 Varese-Arona), le modifiche sono principalmente legate ad un incremento delle corse in orario di punta, con una serie di corse aggiuntive mirate a “sgravare” il carico dei bus di linea.



In moltissimi casi, i servizi aggiuntivi di potenziamento vengono svolti da società esterne con l’impiego di autobus da turismo: fondamentale, dunque, prestare massima attenzione al cartello indicatore situato sul parabrezza del mezzo, al fine di evitare errori. In questa situazione, il biglietto di corsa semplice va fatto convalidare dal conducente.

Gli orari aggiornati delle linee extraurbane sono disponibili al link

https://www.ctpi.it/IT/LineeExtraUrbane

LINEE DI VARESE CITTA’

Sulle linee urbane di Varese città, vengono potenziati i servizi legati sia all’ingresso delle 8.00 dei plessi scolastici di Casbeno e Masnago, sia ai principali momenti di uscita pomeridiana.

Gli orari:

https://www.ctpi.it/IT/LineeUrbane