La prima volta di “Primavera Cocquio” in consiglio comunale

Dopo il consiglio comunale di Cocquio Trevisago di giovedì 14 ottobre riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del gruppo “Primavera Cocquio” firmate da tutti i componenti della lista

Innanzitutto ci congratuliamo con la lista Insieme per Crescere per il risultato elettorale ottenuto.

Primavera si è contraddistinta durante la campagna elettorale come una squadra di elementi giovani, entusiasti e propositivi e tali vogliamo rimanere anche da gruppo consigliare di minoranza.

La trasparenza, la legalità, il tema del rispetto reciproco, la cooperazione e il confronto sano e costruttivo saranno centrali nel nostro modo di operare anche in questi prossimi anni.

Cogliamo l’occasione per ricordare ed evidenziare a tutti i presenti che le appena passate elezioni hanno denotato una scarsa partecipazione alle urne, poco più del 50% degli aventi diritti al voto, questo dato ci deve far riflettere e questo consesso dovrà operare in modo che la partecipazione e l’interesse verso l’istituzione comunale siano riscoperti.

Lei signor Sindaco oggi rappresenta e amministra per conto di tutti i cittadini di Cocquio e non di coloro che l’hanno votata, sta a Lei ascoltare e saper mediare tra tutte le anime della nostra Cocquio che in questa sede Primavera rappresenta per quasi il 50%, speriamo quindi ci siano i presupposti per una sano e opportuno dialogo pacifico.

Crediamo in un confronto sereno e pacato oltre che educato e ci aspettiamo che tale sia anche da parte del gruppo di maggioranza, auspichiamo una larga e ampia condivisione non solo a parole ma anche nei fatti e nei progetti per plasmare e contribuire un miglioramento dei servizi e della vita di ciascuno dei cittadini di Cocquio che qui rappresentiamo.

Come già abbiamo comunicato, vigileremo come la costituzione prevede nell’interesse di tutta la cittadinanza, perciò ci aspettiamo trasparenza e proposte competenti, serie e approfondite alle quali dedicheremo tempo e abilità per migliorarle.

In bocca al lupo e buon lavoro!