Pienone a teatro per il primo consiglio comunale di Cocquio Trevisago

Sala piena grazie al green pass e alla forza della campagna vaccinale, con la polizia locale in alta uniforme e una certa soddisfazione per il ritorno alla normalità, ma anche per la curiosità legittima per il momento clou della vita amministrativa di un ente governato dalla rappresentanza e cioè la trasformazione dei voti in persone in carne ed ossa.

Quindi la notizia uscita dal primo consiglio comunale del “Centrella2“ è legata ai nomi scelti per guidare il paese.

La giunta.

Dunque il vicesindaco è Monica Moretti “miss preferenze“ (peraltro ieri presente in consiglio provata da un grave lutto famigliare e a cui è andato il cordoglio dell’aula, a cui si unisce anche la redazione di Varesenews) con delega alla Polizia locale e Protezione civile, Maurizio Crugnola all’Urbanistica, Raffaela Pane alla Pubblica istruzione, Emanuele Servino assessore esterno al Bilancio.

Le deleghe.

A Ivan Paolo Potenzoni Politiche giovanili; Gianni Castellini (decano del Consiglio) Ambiente e Territorio; Davide Passeri Sport; Maria Pozzi ai Rapporti con le associazioni.

Il sindaco Danilo Centrella (foto) ha insistito sull’importanza del ruolo di consigliere a prescindere dai banchi sui cui siede e dal ruolo propositivo di ciascuno per risolvere le questioni utili alla crescita del paese annunciando l’intenzione di celebrare un consiglio comunale ogni fine del mese per illustrare il livello di avanzamento delle linee programmatiche.

Capogruppo di maggioranza (Insieme per crescere) è stato nominato Davide Passeri, Andrea Andreoli (Primavera) per la minoranza a cui il sindaco ha ribadito l’offerta di collaborare sui progetti per Cocquio Trevisago, invito accolto dalla minoranza che in una nota ha accolto la proposta rivendicando però il ruolo di controllore già esposto nei primi commenti post voto.