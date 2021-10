L’appello dell’Anpi di Varese dopo l’assalto alla sede della Cgil

La sezione di Varese dell’Anpi presieduta da Rocco Cordì, dopo il successo della manifestazione del sindacato, invita le forze democratiche a farsi carico del disagio sociale del Paese per evitare altre strumentalizzazioni da parte della della destra.

L’assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL ha già avuto la risposta che si meritava. Quella più forte ieri a Roma con una manifestazione bella e unitaria, in difesa della democrazia e per lo scioglimento delle organizzazioni fasciste vietate dalla Costituzione. Ora l’impegno unitario deve continuare facendoci tutti carico del forte disagio sociale esistente. Un fuoco su cui la destra, non solo quella eversiva, soffia da tempo alimentando rabbia e reazioni spesso incompatibili con il bisogno di coesione sociale e rispetto delle regole democratiche. La Sezione ANPI di Varese rivolge un caldo invito alle forze politiche e sindacali, alle istituzioni e alle associazioni democratiche, ad intensificare l’impegno unitario per contrastare le cause del disagio sociale e, nel contempo, agire con estrema fermezza per mettere fuorilegge i gruppi neofascisti che attentano quotidianamente alla vita democratica. Anche a Varese da tempo agisce impunito un gruppo di neofascisti che si è già distinto per le sue azioni nostalgiche e provocatorie. Ancora ieri, strumentalizzando volgarmente le legittime preoccupazioni dei cittadini sulla pandemia, hanno compiuto un blitz notturno prendendo di mira le sedi del Tribunale, della Prefettura, della CGIL e di Univa. Come in altre occasioni rinnoviamo il nostro appello a Prefetto e Questore affinché tali gruppi vengano messi nella condizione di non nuocere e invitiamo i nostri militanti e le forze antifasciste alla massima vigilanza democratica.