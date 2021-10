In 100mila in piazza con i sindacati contro i fascismi

“Mai più fascismi“. Alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Roma, dopo l’assalto dei no green pass e dei neofascisti di settimana scorsa alla sede nazionale della Cgil, hanno partecipato decine di migliaia di persone. A partire dalle 12 e 30 un corteo ha sfilato per le vie del quartiere Esquilino, via Merulana e via Emanuele Filiberto, per raggiungere infine piazza San Giovanni, dove sono confluite circa 50mila persone (100 mila secondo il segretario della Uil Bombardieri). In prima fila il segretario della Cgil, Maurizio Landini, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. In piazza presenti moltissime associazioni, prime fra tutte Anpi ed Emergency.

I manifestanti sono arrivati da tutta Italia con 800 pullman, dieci treni speciali e anche qualche volo organizzato dalle isole. Tra loro anche una delegazione varesina di Cgil, Cisl e Uil di circa 300 persone. Sul palco insieme al segretario Landini, anche i segretari nazionali di Cisl e Uil, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. «Questa di oggi non è solo una risposta allo squadrismo fascista è qualcosa di più. Questa piazza rappresenta tutta l’Italia che vuole cambiare il Paese» ha detto Maurizio Landini. Mentre il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, ha chiesto «che si proceda allo scioglimento delle forze neofasciste e neonaziste». Pier Paolo Bombardieri segretario della Uil ha esordito con un conteggio a colpo d’occhio: «Siamo oltre 100mila. Da qui oggi riparte la nuova Resistenza».