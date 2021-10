L’astronomia entra a scuola a Buguggiate grazie all’accordo con lo Schiaparelli

Il Comune di Buguggiate ha acquistato un’apparecchiatura per l’osservazione astronomica e l’ha donata allo “Schiaparelli”; in cambio gli esperti dell’osservatorio terranno conferenze nelle scuole del paese oppure accoglieranno i bambini e li accompagneranno in visite guidate. Ma anche i cittadini buguggiatesi verranno coinvolti in visite gratuite all’osservatorio. È questo il fulcro dell’accordo siglato ieri, domenica 10 ottobre, a Campo Dei Fiori.

«L’intesa testimonia nel nostro piccolo la volontà di sostenere la scienza e di coltivare la curiosità che ci auguriamo non abbandoni mai le nostre vite» commenta il sindaco Matteo Sambo. «Questo è lo spirito che guida la nostra amministrazione. Io mi rendo conto che ai cittadini interessi di più la buca davanti a casa e che sia difficile guardare oltre l’orto di casa propria. Ma noi vogliamo puntare un po’ più in alto. Ad esempio portando la scienza a scuola: chi sa mai che uno studente non rimanga affascinato dall’astronomia e decida di seguire quella strada. Insomma, l’accordo con l’osservatorio astronomico Schiaparelli fa parte di quella “politica a lungo termine” sulla quale stiamo investendo e nella quale crediamo fermamente»