Comune di Buguggiate e osservatorio astronomico, un patto sotto le stelle

Un accordo tra l’amministrazione comunale di Buguggiate e l’osservatorio astronomico “Schiaparelli”. Verrà firmato domenica 10 ottobre alle ore 18, proprio nella sede della società, a Campo dei Fiori.

«L’accordo testimonia nel nostro piccolo la volontà di sostenere la scienza e di coltivare la curiosità che ci auguriamo non abbandoni mai le nostre vite» dice il sindaco Matteo Sambo. E così il Comune di Buguggiate ha acquistato un’apparecchiatura per l’osservazione astronomica e l’ha donata allo “Schiaparelli”; in cambio gli esperti dell’osservatorio terranno conferenze nelle scuole del paese oppure accoglieranno i bambini e li accompagneranno in visite guidate. Non solo i più giovani però potranno osservare la volta celeste: grazie all’intesa infatti anche i cittadini buguggiatesi verranno coinvolti in visite gratuite all’osservatorio.

«La scienza, la ricerca, sono fondamentali per l’esistenza umana e possono essere coltivate solo a partire da uno spirito curioso – spiega Sambo- . Come amministrazione dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per fare in modo che questa curiosità non si spenga mai perché è proprio dalle domande che questa suscita che abbiamo arricchito il nostro bagaglio culturale e la nostra conoscenza nei confronti del mondo, dell’universo ma anche dell’uomo e, oggi più che mai, ci rendiamo conto di quanto questo sapere sia letteralmente vitale. Magari grazie a questo accordo che porterà i nostri bambini ad osservare uno dei luoghi più belli ed enigmatici della nostra esistenza, il cielo, nascerà la prossima Margherita Hack; chi lo sa, ma anche se non fosse così, la conoscenza non può far altro che migliorare l’esistenza del singolo che, a cascata, migliora quella della collettività» conclude Sambo.