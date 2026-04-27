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Bcc Busto Garolfo e Buguggiate: utile a 14,4 milioni e 2 milioni al territorio

Assemblea dei soci: bilancio approvato all’unanimità, crescita solida e focus sui giovani

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Numeri solidi, ma soprattutto scelte coerenti con l’identità cooperativa. È questo il cuore dell’assemblea dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, riunitasi domenica 26 aprile per l’approvazione del bilancio 2025. Un esercizio chiuso con un utile netto di 14,4 milioni di euro e, soprattutto, con la decisione di destinare 2 milioni al territorio tra beneficenza e mutualità.
Un segnale concreto della vocazione della banca, come ha sottolineato il presidente Roberto Scazzosi: non trattenere valore, ma rimetterlo in circolo a favore di associazioni, famiglie e realtà locali. Una scelta che rafforza il legame con la comunità e distingue il modello del credito cooperativo.
Sul fronte patrimoniale, la banca conferma una posizione di assoluta solidità: il CET1 Ratio e il Tier1 Ratio si attestano al 29,27%, mentre il Total Capital Ratio raggiunge il 30,16%, livelli ampiamente superiori ai requisiti normativi. Risultati che testimoniano una gestione prudente e orientata alla continuità. Accanto ai numeri, emerge con forza il tema del ricambio generazionale.
Nel 2025 sono entrati 350 nuovi soci, portando la base sociale a 4.925, con una presenza significativa di under 35. Un dato che conferma la capacità della banca di attrarre nuove generazioni e guardare al futuro.
All’assemblea è intervenuto anche Francesco Romito, vicedirettore generale vicario e Chief financial officer di Bcc Banca Iccrea, che ha evidenziato come la solidità del gruppo si traduca in sviluppo concreto per i territori, sottolineando la necessità di coniugare innovazione e sostenibilità con i valori della mutualità.
Il direttore generale Roberto Solbiati ha rimarcato la crescita equilibrata dell’istituto, capace di rafforzare la qualità del credito e consolidare il rapporto con famiglie e imprese, anche in un contesto economico complesso.
Tra le decisioni dell’assemblea, anche il rinnovo del collegio sindacale per il triennio 2026-2028, a conferma di un percorso che unisce risultati economici, attenzione al territorio e visione di lungo periodo.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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