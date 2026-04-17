Auto si ribalta sulla A8 allo svincolo di Azzate e Buguggiate, traffico bloccato
L'incidente si è verificato la sera di venerdì 17 aprile. Chiusa l'entrata dell'autostrada da Varese
Un’automobile ha perso il controllo finendo per ribaltarsi lungo la A8. L’incidente si è verificato la sera di venerdì 17 aprile, poco dopo le 19:00, nel tratto di autostrada vicino allo svincolo di Azzate e Buguggiate.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone, ma – stando alle prime informazioni – nessuna sembrerebbe aver riportato ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con due ambulanze e un’auto medica. Ad assistere le operazioni di soccorso anche i vigili del fuoco di Varese, la Polizia stradale di Novate e la Polizia locale di Varese.
Le operazioni sono ancora in corso e per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza è stata disposta la chiusura dell’entrata dell’autostrada da Varese.
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