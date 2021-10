Legnano e Castellanzese di nuovo in campo per il turno infrasettimanale

Non c’è tempo per fermarsi: la sesta di campionato è appena finita ma il Girone B di Serie D tornerà in campo per il turno infrasettimanale mercoledì 20 ottobre (ore 15.00).

LEGNANO – CASATESE

Dopo la vittoria all’ultimo respiro a Olginatese il Legnano tornerà in campo a Caronno Pertusella – che è ancora il campo casalingo dei lilla in attesa del ripristino del “Mari” – per affrontare un avversario pericoloso come la Casatese. La squadra lecchese è allenata da Achille Mazzoleni e dalla straordinaria passata stagione della Castellanzese ha pescato diversi altri elementi. Per la squadra di mister Marco Sgrò c’è invece la possibilità di dare continuità al momento positivo.

CASTELLANZESE – DESENZANO CALVINA

Non ci sarà più Andrea Ardito sulla panchina della Castellanzese, esonerato e sostituito dalla società con Corrado Cotta, che esordirà da mister neroverde affrontando una delle principali candidate alle posizioni di vertice. Al “Provasi” arriverà infatti il Desenzano Calvina, squadra ambiziosa che metterà subito alla prova la “nuova” Castellanzese. Alushaj e compagni sono invece chiamati a una reazione d’orgoglio dopo aver raccolto solo tre punti nelle prime sei partite, perdendone ben cinque.