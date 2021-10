Marco Colombo: “Sarò sindaco di tutti i daveriesi”

È Marco Colombo il nuovo sindaco di Daverio. Con la sua lista “Daverio Davvero” ha battuto il sindaco uscente Franco Martino, “Star Bene a Daverio”, e Alberto Tognola cona lista “Daverio Cresce”. Una vittoria abbastanza netta: 736 i voti per Colombo, 595 quelli di Tognola, e 174 quelli ottenuti da Martino. Gli elettori sono stati 1505, e ha votato il 58,21 per cento contro il 61,26 delle precedenti amministrative.

«Sarò sindaco di tutti daveriesi – ha detto Colombo, appena saputo del risultato – e farò tesoro di tutti i consigli che arriveranno dalla cittadinanza. Cercherò di elevare le competenze al massimo livello e guarderò anche al di fuori dell’amministrazione: lavorerò per una “Valbossa metropolitana”, come avevo annunciato, ma sarò anche un sindaco d’Europa perché cercherò di sfruttare al meglio tutti i fondi che arriveranno dal recovery fund e li farò sfruttare al meglio per il nostro paese. Ora si comincia a lavorare».

