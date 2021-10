Mastini, che carattere: Varese espugna il ghiaccio di Bressanone

Prova di grande carattere per i Mastini che stoppano una serie di sconfitte giunta a quota tre, espugnando il ghiaccio di Bressanone di stretta misura, 2-3, tenendo duro nell’ultimo terzo di partita concluso a reti bianche. La squadra di Barrasso, andata per due volte in svantaggio, non si è mai persa d’animo, replicando alle reti dei Falcons e poi trovando nel giro di 50″ l’uno-due decisivo intorno al 35′. (foto T. Munerato/Mastini)

Successo meritato quello del Varese, che si è presentato alla Eishalle con la rosa un po’ rappezzata per una serie di acciacchi, “pareggiati” in qualche modo dalle assenze in casa del Bressanone. Senza Basraoui, Barrasso ha schierato in porta Muraro che si è ben disimpegnato e ha dato una buona sicurezza ai compagni di reparto nonostante il gol preso a freddo da Purdeller al 3′.

A riportare la gara in equilibrio è stato Caletti alla terza rete stagionale sul finire di un primo tempo ricco di capovolgimenti di fronte. Si è passati da un salvataggio in extremis di Schina a un miracolo di Kosta sullo stesso Caletti, fino al palo colto da Demetz a una superiorità ben giocata ma infruttuosa condotta dai gialloneri. Al 18′, appunto, ecco l’1-1 di Caletti abile a deviare sottoporta un tiro di De Biasio.

Anche a inizio ripresa i Falcons vanno a segno, sfruttando un cambio di linea macchinoso dei lombardi che apre il campo a Messner, poi abile a battere Muraro. Poco dopo i Mastini tremano perché Pietro Borghi finisce in panca puniti per ben 4′ ma gli uomini di Gschliesser non sfruttano l’occasione e – a parità ristabilita nonostante un accenno di rissa che manda due giocatori per parte a sedere – vengono trafitti. Prima va a segno De Biasio su un’azione nata dall’asse Borghi-Vanetti. Poi è proprio Marcello Borghi a siglare il 2-3 al 35′ con Kosta che poco dopo evita il poker.

Il terzo periodo si gioca con un po’ di tensione su ambo i lati: il Varese prova a tenere lontano il puck dal terzo difensivo specie in inferiorità, il Bressanone vorrebbe spingere ma concede a sua volta qualche penalità di troppo. I minuti però passano ed è un bene per i Mastini che riescono a gestire senza troppi rischi, anche quando i Falcons tolgono Kosta per avere il sesto uomo di movimento. La pressione non porta frutto, i gialloneri non riescono a segnare in liberazione ma il vantaggio regge sino al 60′: dopo l’impresa di Appiano, arriva il bis a Brixen per i Mastini che rimpolpano classifica e morale.

BRIXEN FALCONS – MASTINI VARESE 2-3

(1-1; 1-2; 0-0) MARCATORI: 3.01 Purdeller (B – Di Schiavi, O’Shaughnessy), 18.16 Caletti (V – De Biasio, Tilaro); 22.09 Messner (B – Demetz, Kerschbaumer), 34.32 De Biasio (V – Vanetti, M. Borghi); 35.24 M. Borghi (V – Tilaro). VARESE: Muraro (Mordenti); Schina, Bertin, Belloni, E. Mazzacane, Della Torre, De Biasio; M. Borghi, Caletti, Tilaro, Piotto, Vanetti, P. Borghi, Allevato, M. Mazzacane, Fornasetti, Gasparini. All. Barrasso.

ARBITRI: Gruber e Tirelli (Carrito e Mair).

NOTE. Penalità: B 16′, V 12′. Superiorità: B 0-6, V 0-3. Spettatori: 145.

IHL – 6a giornata

RISULTATI: Valdifiemme – Pergine 2-3 (SO); Alleghe – Caldaro 3-2 (OT); Appiano – Como 1-2; Bressanone – VARESE 2-3; Dobbiaco – Unterland 3-2.

CLASSIFICA: Dobbiaco, Valdifiemme, Caldaro 12; Unterland, Pergine 11; Bressanone, Alleghe 8; VARESE, Como 6; Appiano 4.