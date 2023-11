Bressanone, 4 partite perse a tavolino: cambia la classifica IHL

La classifica della Italian Hockey League è stata modificata in seguito a una decisione del giudice sportivo ai danni dei Brixen Falcons. Ben quattro partite della società altoatesina – le prime di questa stagione – sono state infatti tramutate in sconfitte a tavolino per la posizione irregolare di un giocatore, Raffael Pohlin.

L’impiego di Pohlin da parte del Bressanone infatti è stato giudicato non regolare: il difensore (che ha un bottino rilevante: 6 gol e 2 assist) tesserato per il Vipiteno è nato il 12 giugno 2000 e quindi non può essere impiegato liberamente in un farm team (quale è il Brixen per il Vipiteno) perché quella condizione è applicata solo agli under 22.

Il giudice ha quindi inflitto il 5-0 a tavolino per quanto riguarda le partite con Fiemme, Appiano e Como mentre ha mantenuto il risultato acquisito sul campo per il match dei Mastini, ovvero 6-0, visto che lo scarto è maggiore rispetto al risultato “standard” a tavolino. Per i gialloneri quindi non cambia nulla: vittoria era e vittoria è rimasta come sono rimasti i 24 punti in classifica.

A uscire meglio dalla questione è il Como che sale a quota 11 e per la prima volta in stagione rientra tra le prime otto della classifica (al netto dei prossimi round, sarebbe un piazzamento playoff). I Falcons invece scivolano al terz’ultimo posto.