I Mastini cercano il tris sulla pista di Bressanone

Regolata con un pesante 6-1 la pratica Val Pellice, i Mastini Varese tornano sul pullman per la seconda e lunga trasferta in IHL che li porterà, sabato 30 settembre, a Bressanone per affrontare i Falcons padroni di casa.

Gara da prendere con le molle, perché gli altoatesini sono partiti con il piede sbagliato in campionato e dopo due partite sono ancora a quota zero, visti i KO con il Fiemme e l’Appiano, in entrambi i casi arrivato con il punteggio di 5-2. Quella con i gialloneri però sarà la prima gara interna dei Falcons che proveranno a fare leva sul fattore campo per mettere in difficoltà la formazione di Czarnecki.

Sulla carta i Mastini (accompagnati da un buon gruppo di tifosi in trasferta) sono superiori alla squadra diretta da coach Gschliesser che ha nell’americano Nolan Redler uno dei principali punti di riferimento in fase d’attacco. In porta il Bressanone schiera Klammer che nonostante le reti subite ha accumulato un buon numero di parate, segno che i problemi osservati dai Falcons nelle prime due uscite derivano soprattutto da un’architettura difensiva di squadra non impeccabile.

Starà al Varese, però, far pesare la propria qualità in tutte le fasi del gioco come avvenuto – almeno per larghi tratti – nella gara con la Valpe in cui i gialloneri hanno lavorato bene nell’interrompere le trame avversarie prima ancora della propria zona di difesa, provando poi a colpire in avanti. Un po’ di inedia offensiva è stata infine spazzata via nei minuti finali quando il punteggio è lievitato. Vedremo se Czarnecki mescolerà in qualche modo le carte per esempio in porta (Perla ha giocato tutte le tre partite ufficiali) o nelle varie linee. La partita si disputerà dalle 18 e sarà diretta da Abram e Benvegnù; aggiornamenti su Radio Village Network.