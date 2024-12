I Mastini mettono il turbo nell’ultimo periodo e passano a Bressanone

Con un netto parziale di 0-3 messo a segno nell’ultimo terzo di gioco, i Mastini di coach Gaber Glavic passano sul campo di Bressanone superando indenne – anzi, in modo vincente – l’ennesima trasferta di questo periodo. Vittoria consecutiva numero 8 per i gialloneri che chiudono la partita sull’1-5 e continuano a viaggiare di pari passo del Feltre (4-1 a Como) al terzo posto in classifica.

Con una novità, però: l’Aosta ha perso il big match casalingo con il Caldaro e così la distanza tra i Gladiatori e l’accoppiata Varese-Feltre si è ridotta a sole quattro lunghezze. Insomma, il primato della prima fase non è più in discussione (a favore dei Lucci) ma per la seconda posizione la volata è ancora aperta.

A Bressanone i gialloneri si sono presentati pressoché al completo (assente solo Raimondi: c’è però un gruppetto di tifosi trasfertisti) e con Perla in porta: Rocco sarà autore di un’ottima prestazione. Ad aprire il conto delle reti è stato Kuronen al 7′ nel mezzo di un periodo iniziale senza grandi emozioni, eccezion fatta per una gran parata di Perla su Staudacher.

A inizio ripresa Hofer ha rimesso in parità la sfida con una rete in powerplay e poco dopo Perla è stato impegnato in modo severo dai Falcons in un paio di occasioni. A rimettere avanti i lombardi è stato Franchini con la complicità del portiere Oberhammer (che però, poco prima, aveva negato la rete all’italo-canadese). Nel finale di periodo un sussulto arriva dalla penalità partita ai danni di Nitz, colpevole di aver colpito Tilaro con una bastonata.

Si va quindi al terzo periodo con una situazione ancora in bilico e con il Bressanone alla ricerca del pareggio. Speranza vana perché proprio per via della penalità è Piroso a colpire con l’uomo in più: una bellissima notizia per “Pizzo” dopo il brutto colpo che lo aveva costretto a un po’ di riposo. Con il vantaggio acquisito i ragazzi di Glavic si distendono meglio sul ghiaccio: Franchini offre a Perino il disco del poker e poi, a una manciata di secondi dalla fine, è M. Borghi a servire Kuronen che come ha aperto la gara, l’ha anche chiusa. Segnando un gol.

Dopo l’ottavo centro consecutivo i Mastini hanno poco tempo per ricaricare le pile: giovedì nuovo turno infrasettimanale all’Acinque Ice Arena. Ospiti dei gialloneri saranno i piemontesi del Valpellice che all’andata fecero una brutta sorpresa a Vanetti e compagni. Un’esperienza da non ripetere.

FALCONS BRESSANONE – HCMV MASTINI VARESE 1-5

(0-1; 1-1: 0-3) MARCATORI: 7’49” Kuronen (V – Ghiglione, M. Matonti); 23’23” Hofer (B – Stupak, Phelps); 34’25” Franchini (V – Crivellari, Maekinen); 41’01 Piroso (V – Vanetti, Kuronen), 57’56” Perino (V – Franchini), 59’54” Kuronen (V – M. Borghi). VARESE: Perla (F. Matonti); Maekinen, Crivellari, Schina, Fanelli, M. Matonti, E. Mazzacane, Basile; Ghiglione, Kuronen, M. Borghi, Piroso, Vanetti, Franchini, Perino, P. Borghi, Tilaro, Allevato, M. Mazzacane, Fornasetti. All. Glavic.

ARBITRI: Egger, Ricco (Fecchio, Fleischmann).

NOTE. Penalità: B 31′ (pen. partita: Nitz), V 4′. Superiorità: B 1-2, V 1-4. Spettatori: 99.

CLASSIFICA: Caldaro 49; Aosta 40; VARESE, Feltre 36; Appiano* 27; Alleghe* 23; Pergine, Valpellice*, 3Zinnen Dolomites 22; Fassa* 18; Valdifiemme 11; Bressanone* 8; Como* 7.

* una partita in meno