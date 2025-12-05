Mastini a Bressanone per interrompere il digiuno di vittorie

È una gara molto delicata quella che si disputa sabato 6 (ore 20) a Bressanone, con i Falcons che ospiteranno nel proprio nido i Mastini, forse nel periodo più buio della stagione giallonera. Servono punti ad entrambi, con Varese che oltre alla delicata posizione di classifica, deve far crescere anche il morale del team, sicuramente provato dalle tre sconfitte consecutive.

Debacle a cui Massimo Da Rin concede chiare interpretazioni (QUI la nostra intervista al coach dei Mastini), ma quello che lo sport insegna da sempre è che le parole sono molto importanti, ma alla fine parlano i risultati. In questo caso si sa, la miglior medicina sono le vittorie, e l’obiettivo quindi è tornare a inanellare risultati positivi, partendo proprio dalla gara in Alto Adige.

Mastini che partono con un obiettivo molto chiaro; imporre il proprio gioco chiudendo tutti gli spazi agli avversari, caratteristica che li ha portati spesso a dominare gli scontri diretti contro i Falcons, squadra che, nonostante i risultati altalenanti, si è comunque sempre dimostrata molto tonica e coriacea. Da Rin ha chiesto alla squadra, negli ultimi allenamenti, una maggior concretezza a scapito dell’enorme mole di gioco proposta dai gialloneri in fase di impostazione, provando a cercare la porta subito dopo la blu, e facendo molta attenzione a coprire le cavalcate dei terzini per evitare situazioni di contropiede.

Le bocche di fuoco Bastille, Terzago, Perino e Marcello Borghi potrebbero presentare quindi un assetto leggermente diverso, sia in fase di impostazione che di posizione, visto che tra le richieste ci potrebbe essere quella di raccogliere i dischi ribattuti corti per cercare il gol in rebound. La cosa molto interessante è che con questo nuovo assetto, almeno sulla carta, Varese potrebbe avere due stili di gioco da mettere sul ghiaccio in fase alternata a seconda delle esigenze.

Non va dimenticato che i Falcons Bressanone rimangono una squadra capace di grandi exploit, specialmente tra le mura amiche, ed il fatto che i Mastini si siano imposti in maniera piuttosto larga nei precedenti stagionali va lasciato solo come dato utile alle statistiche. E proprio a proposito di statistiche Bressanone risulta il secondo peggior attacco del torneo ed una delle peggiori squadre in termini di gol subiti, situazione che potrebbe agevolare la grande capacità di costruire gioco ed arrivare in porta dei gialloneri, davvero difficili da contenere se in condizione. La ripresa di Varese deve quindi ripartire da Bressanone (arbitri Egger e Wiest, linesmen Carissimi e Farkas), in una gara che non ha appelli e forse proprio per questo psicologicamente delicata.

RECUPERO: CALDARO VINCENTE – Giovedì sera si è disputato il recupero del match tra Valpellice e Caldaro con i “Lucci” che sono passati di misura sul ghiaccio del “Cotta Morandini” per 5-4. Protagonista il finlandese Alanne autore di una tripletta. La squadra di Virtala allunga così in testa alla classifica di IHL: ora ha 10 punti di vantaggio sull’Alleghe.

IHL (16a giornata)

PROGRAMMA: Pergine – Caldaro (18,45); Appiano – Feltre (19,30); Bressanone – VARESE, Aosta – Dobbiaco (20); Alleghe – Fassa; Valdifiemme – Valpellice (20,30).

CLASSIFICA: Caldaro 41; Alleghe 31; VARESE 30; Appiano 28; Fassa, Valpellice 24; Aosta 22; Pergine 19; Valdifiemme 16; Bressanone 14; Feltre 13; Dobbiaco 8.

