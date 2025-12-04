Larkin e Zanetti in azzurro per il Torneo di Budapest, test chiave per le Olimpiadi

Ci sono anche due varesini nelle convocazioni del commissario tecnico della nazionale di hockey su ghiaccio, Jukka Jalonen, in vista del Torneo di Budapest (European Cup of Nations) in programma tra venerdì 12 e domenica 14 dicembre. Un “giro” di chiamate importanti perché l’appuntamento nella capitale ungherese rappresenta l’ultimo grande impegno internazionale prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. (foto Gallina/FISG)

I due atleti di casa nostra sono Thomas Larkin e Marco Zanetti, difensore veterano il primo e attaccante emergente il secondo. Larkin, 34 anni, cresciuto a Cocquio Trevisago e nel settore giovanile dei Mastini, è anche il capitano dell’Italia ed è già stato inserito nella rosa dei convocati per il torneo a cinque cerchi. Zanetti invece è di Malnate, ha 23 anni e sta sgomitando per una chiamata olimpica: finora ha vestito la maglia azzurra in una trentina di occasioni.

Entrambi giocano in campionati esteri di ottimo livello: Larkin in Germania negli Schwenninger Wild Wings mentre Zanetti è impegnato nel Lugano, nella National League svizzera dove sono schierati anche altri azzurri: si tratta del suo compagno di squadra Giovanni Morini, di Tommaso De Luca e Diego Kostner in forza all’Ambrì Piotta, del portiere Davide Fadani (Kloten) e dell’attaccante Alessandro Segafredo (Zurigo Lions). Da segnalare, tra le riserve a casa, il nome di Daniel Tedesco che oggi gioca in EHCL nei Bloomington Bison (Illinois, squadra collegata ai New York Rangers) ma che nella stagione 2019-20 è stato un punto di forza dei Mastini.

Il Torneo di Budapest vedrà gli azzurri impegnati contro l’Ungheria padrona di casa (venerdì 12), con la Polonia (sabato 13) e infine con la Francia (domenica 14), nazionale che come gli azzurri parteciperà ai Giochi Olimpici. Le partite saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma IIHF.TV.

