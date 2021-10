Mastini messi in trappola dall’Alleghe: gialloneri sconfitti 1-3

Sulla carta doveva essere un incontro buono per muovere la classifica, e invece Varese-Alleghe disputato all’Agorà di Milano si è rivelato una trappola per i Mastini, usciti sconfitti per 3-1 dal match tra due società storiche dell’hockey italiano. Un KO che lascia i gialloneri sul fondo della classifica, raggiunti a quota 3 anche dal Como che si è sbloccato (5-2) contro il Bressanone prossimo avversario della squadra di Barrasso. (foto T. Munerato/Mastini)

Più concreto e ordinato l’Alleghe, che si conferma squadra difficile da “bucare” in difesa: alle Civette è bastato un gol per tempo per atterrare un Varese che per il momento ha scelto di non ingaggiare stranieri e forse sta pagando in termini di risultati questa decisione, dovuta anche a un budget ristretto. Non è bastato il gol di Piroso, arrivato al tramonto della partita, quando ormai non c’era tempo per cambiare il verdetto: per i Mastini il momento è delicato, servirà fare quadrato per superare la situazione e ricominciare a correre.

LA PARTITA

Senza Cordin e Basraoui (in porta c’è Muraro) il Varese ospita un Alleghe a sua volta con qualche defezione a partire dal superveterano Lorenzi. I gialloneri provano a mettere subito alle corde le Civette ma Scola fa buona guardia davanti alla gabbia bellunese (eccellente sul contropiede di Marcello Borghi) e il primo periodo pare scorrere senza sussulti. Al quarto d’ora però l’Alleghe passa a condurre: bordata di Berger da fuori e disco che passa alla destra di Muraro e finisce in rete.

È però la seconda marcatura, quella a inizio ripresa, a tagliare le gambe ai Mastini, trafitti sulla prima penalità di tutta la partita (a Cordin). Il gol, al 23′ è di De Toni che colpisce di prima intenzione e sigla il raddoppio. Il Varese non sfrutta la superiorità successiva, poi si riorganizza e prova a replicare trovando però pronto di nuovo Scola che sfodera parate a ripetizione, congelando così il punteggio sino alla pausa.

Un’altra penalità a Marcello Borghi è il definitivo punto di svolta dopo 6′ nel terzo periodo: l’Alleghe è ancora concreto in powerplay, con Testori che segna da lontano lo 0-3. Il tifo del pubblico di casa prova a spingere il Varese che, almeno, arriva al gol della bandiera con Piroso che raccoglie una respinta del portiere e ribadisce in rete quando però mancano appena 99″ alla fine. Il tempo di ricominciare e arriva la sirena che cristallizza il successo dell’Alleghe. Per i Mastini è già tempo di resettare, perché tra sei giorni c’è la trasferta a Bressanone.

MASTINI VARESE – ALLEGHE HOCKEY 1-3

(0-1; 0-1; 1-1) MARCATORI: 15.00 Berger (A – De Toni, De Val); 23.17 De Toni (A – Kiviranta); 46.24 Testori (A – Giolai, De Val), 58.21 Piroso (V – Tilaro). VARESE: Muraro (Mordenti); Schina, Bertin, Belloni, E. Mazzacane, De Biasio, Della Torre, Payra; Piroso, Vanetti, P. Borghi, M. Borghi, Caletti, Tilaro, Allevato, M. Mazzacane, F. Salvai, Gasparini, Segatel. All. Barrasso.

ARBITRI: Lottaroli e Bassani (Cristeli e Grecchi).

NOTE. Penalità: V 10′, A 6′. Superiorità: V 0-2, A 2-4. Spettatori: 271.

CLASSIFICA (dopo 5 giornate): Valdifiemme, Unterland, Caldaro 11; Pergine, Dobbiaco 9; Bressanone 8; Alleghe 6; Appiano 4; VARESE, Como 3.