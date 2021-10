Mattia Tunesi è un nuovo giocatore della Caronnese.

Centrocampista classe 2000, nativo di Magenta, lo scorso anno ha indossato la maglia del Legnano collezionando 31 presenze in Serie D. In precedenza le esperienze, sempre in categoria, con la maglia del Fiorenzuola (due stagioni) e il settore giovanile iniziato all’Aldini e terminato a Vercelli con la maglia della Pro (Primavera).

Già a disposizione del tecnico Manuel Scalise, Mattia Tunesi inizierà oggi (martedì) ad allenarsi con la squadra e sarà a disposizione già dalla prossima partita a Gozzano. Benvenuto in rossoblù Mattia.

La Caronnese comunica di aver liberato il centrocampista Matteo Vincenzi. La società augura a Matteo le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.