Mercoledì di campionato per il Varese a Imperia

Domenica, contro il Chieri, è arrivato un altro pareggio per il Varese, il terzo di fila, ma in tutti e tre i casi la squadra di mister Ezio Rossi avrebbe potuto puntare a un bottino maggiore. Il campo però si sa, è giudice supremo e quindi per riassaporare il gusto della vittoria, che manca dalla seconda giornata, il Varese sarà chiamato a fare qualcosa di più.

La prima occasione sarà il turno infrasettimanale in programma mercoledì 20 ottobre (ore 15.00) a Imperia dove troverà una squadra che ha faticato in questo inizio di stagione nel quale ha raccolto solo 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte) e arriva dal ko interno contro i Borgosesia. La società però è corsa ai ripari ingaggiando giocatori di spessore per la Serie D cercando di dare più qualità a mister Nicola Ascoli, che una settimana fa ha preso il posto di Paolo Cortellini sulla panchina nerazzurra.

L’allenatore del Varese Ezio Rossi, che seguirà ancora la gara dalla tribuna dovendo scontare la seconda giornata di squalifica, anticipa così la gara: «Andiamo ad affrontare una squadra che nell’ultima settimana ha cambiato allenatore e inserito quattro giocatori importanti per la categoria. Sicuramente l’Imperia avrà voglia di riscatto dopo la sconfitta di sabato con il Borgosesia: sarà una partita piena di insidie, come tutte quelle in casa delle squadre liguri. Siamo consapevoli che avremmo potuto fare più punti in queste ultime partite e per questo dobbiamo essere concentrati e consapevoli che dobbiamo andare a recuperare quello che abbiamo perso. Sulla formazione ci saranno tre cambi rispetto alla squadra che è partita titolare con il Chieri. L’importante sarà tenere alto il ritmo e dare intensità alla partita».

DIRETTAVN – Il racconto della sfida è già iniziato con tutto il prepartita sul nostro liveblog (guarda qui). Nel corso del match potrete commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.