Molti giovani per ripulire boschi e prati attorno al Ticino

Si è svolto nella mattinata di sabato 2 ottobre 2021 l’evento “Uniti per il Parco”, un’iniziativa organizzata insieme a Legambiente in occasione dell’evento “Puliamo il Mondo”, che ha avuto molto successo grazie all’adesione di tutti i comuni coinvolti (Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Cameri, Castelletto Ticino, Cerano, Dormelletto, Galliate, Oleggio Castello, Romentino) e con gruppi numerosi di partecipanti.

Un fattore che ha dato un valore aggiunto alla giornata è stato la presenza di molti giovani e bambini.

Questo testimonia che nelle nuove generazioni il seme della sensibilità alla natura sta germogliando.

In alcuni comuni sono stati raccolti più di cento sacchi per la pulizia del Parco e considerata la buona riuscita dell’iniziativa l’Ente Parco è intenzionato già da ora a programmare l’edizione per l’anno prossimo allargando sempre di più i comuni coinvolti e gli attori locali facendo sì che questo appuntamento sia una consuetudine annuale.

Le aree protette sono un patrimonio da custodire per le generazioni future, dato che i giovani e i bambini erano numerosi e hanno aiutato il Parco, auspichiamo siano da modello per gli adulti, i quali possano sensibilizzarsi alla natura e alla raccolta differenziata.

«Per tutti i cittadini, in caso di dubbio, consigliamo di consultare i siti istituzionali dei comuni dove è possibile avere tutte le informazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti nei centri autorizzati.

Se siamo indecisi su come differenziare un rifiuto consigliamo delle app gratuite come Junker e video tutorial di Legambiente», dicono gli organizzatori.

«Siamo orgogliosi del fatto che la comunità insieme ad alcuni dipendenti del Parco, dei nostri ragazzi del Servizio Civile (Matteo, Davide e Barbara) e tutti gli attori locali si è impegnata a questa iniziativa. Non ci resta che aspettarvi all’iniziativa l’anno prossimo che si terrà nella prima settimana di ottobre. Ringraziamo tutti i comuni coinvolti e le relative Pro Loco, gli A.I.B. di Bellinzago Novarese e di Borgo Ticino, Legambiente (Circolo “Il Pioppo” e “Amici del Lago”), i cittadini e gli amministratori del territorio».