Openjobmetis apre una nuova filiale in Toscana

Una nuova sede per Openjobmetis. La filiale è stata aperta a Borgo San Lorenzo (FI) in viale IV Novembre 40 e rafforza così la presenza in Toscana della prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana.

Il presidio di Openjobmetis servirà da supporto alla filiale di Firenze e svolgerà un ruolo complementare nella ricerca delle tante figure professionali che ogni giorno le aziende richiedono all’Agenzia in tutta Italia. La filiale di Borgo San Lorenzo, in particolare, cerca fin da subito alcune figure professionali essenziali per il territorio fiorentino, come magazzinieri, operai edili, manovali e operai generici.

Fin dalla sua nascita Openjobmetis ha creduto nella vicinanza territoriale, diventando così, in diverse Regioni italiane, un punto di riferimento per i lavoratori che cercano un impiego e per coloro che hanno bisogno dell’adeguata formazione prima di poter essere inseriti in un mercato del lavoro sempre in movimento.

“La Toscana è uno dei poli manifatturieri e produttivi più importanti del nostro tessuto economico. L’apertura della filiale di Borgo San Lorenzo, che si aggiunge alle altre 14 filiali presenti in Toscana, si inserisce proprio nella nostra volontà di rendere più capillare la presenza di Openjobmetis in una Regione così strategica – ha dichiarato Leonardo Giuliani, responsabile commerciale –. Le relazioni di prossimità contano ancora di più nello scenario post pandemico che stiamo vivendo, in cui si sente la necessità di confrontarsi con le persone da vicino” – ha concluso Giuliani.

I Responsabili della selezione delle Risorse Umane della filiale di Borgo San Lorenzo potranno essere contattati attraverso la mail borgosanlorenzo@openjob.it oppure chiamando al numero 050 249328. L’agenzia accoglierà i clienti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.