Pagine e non solo: gli appuntamenti della settimana a BustoLibri

I nuovi appuntamenti di BustoLibri a Busto Arsizio:

– giovedì 14 ottobre alle 17 la Sala Monaco della Biblioteca Comunale “G.B. Roggia” ospiterà, all’interno del ciclo “Un libro per… Giovedì d’argento”, la lettura introduttiva del libro “Gli occhi delle balene” della scrittrice colombiana Carolina Sanin, edito da Mendel. Il romanzo racconta la storia di Laura Romero, una donna solitaria e accompagnata soltanto dal suo levriero Brus, improvvisamente costretta a fare i conti con l’arrivo di Fidel, un giovane orfano di cui si conosce soltanto l’età.

XY.IT Edizioni, è accessibile su prenotazione: per informazioni contattare lo 0331-390380. L’evento, curato da, è accessibile su prenotazione: per informazioni contattare lo 0331-390380.

– giovedì 14 ottobre alle 21 al Campus Reti, in via Mazzini 11 a Busto Arsizio, si svolgerà l’evento “Art_Reti Talk: I cani di Raffaello“, organizzato da Reti S.p.A. Nell’occasione sarà presentato l’omonimo romanzo di Carlo Vanoni, edito da Solferino: una storia di ricerca e d’amore che vede come protagonista Raffaello, professore di Storia dell’Arte all’Università Ca’ Foscari di Venezia, a caccia di vendetta dopo l’aggressione omofoba subita da Matteo, il figlio della sua compagna.

L’evento è gratuito e accessibile su prenotazione a questo link

Alle ore 20 è prevista l’apertura del check in; la presentazione inizierà alle 21.15 circa.

venerdì 15 ottobre alle 20.30, nell’ambito delle celebrazioni per i 130 anni del Teatro Sociale “Delia Cajelli”, il teatro di via Dante Alighieri ospiterà la serata “Centotrenta ma non li dimostra: un libro, la musica e la pittura al Teatro Sociale“. alle, nell’ambito delle celebrazioni per i 130 anni del, il teatro di via Dante Alighieri ospiterà la serata ““. Nel corso dell’evento sarà presentato il libro “Questo virus ha rotto gli zebedei!” di Francesco Gaeta; ospite d’onore sarà il giornalista bustocco Angelo Macchiavello, inviato Mediaset e responsabile di produzione del programma “Dritto e Rovescio” di Rete 4.

A seguire, l’esibizione del duo musicale Anita Cammarella e Davide Facchini. Nel foyer del teatro saranno esposte le opere del pittore Luca Galmarini “Bagela”; la conduzione della serata sarà affidata a Chiara Milani, giornalista di Rete 55 e direttrice di VareseMese.