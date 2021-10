Pari per il Varese, Ezio Rossi: “Volevamo vincere, c’è delusione”

Il Varese pareggia 1-1 al “Franco Ossola” contro il Gozzano e dopo un primo quarto d’ora di ottimo livello non è più riuscito a farsi pericoloso e ha subito il gol del pari a inizio ripresa. Nel commento a fine partita di mister Ezio Rossi traspare la delusione di non essere riusciti a mettersi in tasca tre punti che sembravano alla portata: «C’è delusione perché volevamo vincere questa partita. Siamo partiti molto bene, dopo il primo quarto d’ora il Gozzano ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo preso questo gol evitabile, al primo tiro in porta. Queste sono partite che si potrebbero portare a casa 1-0 e dobbiamo fare mea culpa perché l’errore c’è stato. Il secondo tempo è stato giocato male da tutte e due le squadre. Dispiace perché in questo campionato bisogna imparare a portare a casa anche risultati sporchi e oggi non ci siamo riusciti».

«Dopo la sconfitta di Novara – prosegue mister Rossi -, che è stata una batosta difficile da assorbire, questo è comunque un risultato che ci fa rialzare piano piano. Nel finale ne avevamo di più noi però non siamo riusciti a vincere. Ai giocatori non si può dir niente perché hanno dato tutto».