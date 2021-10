Varese frenato: con il Gozzano termina 1-1

Il Varese pareggia 1-1 al “Franco Ossola” contro il Gozzano, ma è un pari che non soddisfa. I biancorossi partono forte, passano in vantaggio al 12′ con Pastore, poi però si inceppano e non riescono più a costruire azioni d’attacco. Il Gozzano fa la sua partita accorta, gioca su ritmi bassi e a inizio ripresa sfrutta una disattenzione della retroguardia biancorossa per pareggiare con il classe 2004 Sangiorgio, il più lesto di tutti su una palla in area. I ragazzi di mister Rossi non riescono a cambiare velocità alla gara, non costruiscono azioni da gol e la gara si trascina lentamente fino al triplice fischio dell’arbitro, che dà un punto a testa.

L’intensa settimana biancorossa si chiuderà domenica (10 ottobre) a Borgosesia, ma servirà una versione più brillante del Varese per portarsi a casa i tre punti.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la sconfitta di Novara, prima stagionale, il Varese torna al “Franco Ossola” per il turno infrasettimanale per affrontare il Gozzano, campione in carica del campionato ma che ha rinunciato alla promozione tra i professionisti. Qualche cambio per mister Ezio Rossi nel suo 3-4-1-2: confermato tra i pali il 2003 Priori, non cambia neanche la difesa con Mapelli, Monticone e Parpinel. Sulle fasce invece ci sono Foschiani a destra e Tosi a sinistra mentre in mediana Cantatore e D’Orazio. In attacco dal primo minuto Pastore alle spalle di Piraccini – ex di turno – e Di Renzo. Rispetto all’anno scorso sono tante le novità in casa Gozzano, a partire dall’allenatore che è Massimiliano Schettino, che a Varese ha vestito la maglia nelle giovanili. Lo schema dei cusiani è 4-2-3-1 con Cozzari punta centrale supportato da Sangiorgio, Pennati e Coccolo. A sinistra il classe Francesco Nicastri, altro ex di giornata.

PRIMO TEMPO

Parte con buono spirito il Varese, che inizia a spingere dai primi minuti e tiene il Gozzano nelle propria metà campo. La prima vera occasione arriva al 10′: su azione d’angolo D’Orazio si ritrova da solo in area piccola ma la sua incornata finisce addosso a Vagge, che respinge d’istinto. Il gol però è nell’aria e al 12′ il Varese passa: Tosi lavora bene palla sulla sinistra e serve Pastore che da due passi di testa non può sbagliare. Dopo un ottimo inizio i ritmi calano vistosamente e la gara diventa bruttina. I biancorossi sbagliano qualche passaggio di troppo lasciando prendere un po’ di fiducia al Gozzano. La difesa biancorossa concede però solo un’occasione al 29′: punizione tagliata di Montesano verso il cuore dell’area dove Cozzari anticipa tutti ma al volo di destro non inquadra la porta. All’intervallo il Varese è avanti 1-0.

RIPRESA

Inizia male il secondo tempo per il Varese che al 2′ subisce il gol del pareggio: palla in area biancorossa, al difesa si fa trovare impreparata, e Sangiorgio è il più svelto a due passi dalla porta per insaccare per l’1-1. Mister Rossi prova a cambiare qualcosa inserendo Minaj e Premoli per Foschiani – problemino fisico – e Cantatore. La gara però non cambia, il Varese non riesce a dare velocità al proprio gioco e il Gozzano fa il suo rallentando e provando a sfruttare gli errori dei biancorossi. La squadra di mister Rossi non prende ritmo neanche nei minuti finali con l’ingresso di Disabato e l‘unico tiro è il destro volante di Minaj che termina alto. Anche nei 4′ di recupero non c’è una spinta potente dei biancorossi e la gara termina in parità: 1-1.