Ecco perché si stanno rinviando tutti i concerti al 2022

“A causa delle norme vigenti legate alla capienza delle venue, i concerti nei palazzetti previsti nel 2021 vengono rinviati al 2022″. Sono molti gli organizzatori che in questi giorni stanno pubblicando messaggi come questo sulle loro pagine social.

Nonostante molte delle limitazioni che impedivano di organizzare concerti siano state allentate, diversi organizzatori hanno deciso di spostare i concerti al prossimo anno, in primavera o addirittura in autunno. Le motivazioni sono per lo più di natura organizzativa ed economica. Al momento manca la possibilità di utilizzare i palazzetti e gli stadi nella loro capienza piena (la capienza è al 75 per cento all’aperto e al 60 per cento al chiuso). Cosa che non era invece prevista quando sono stati venduti i biglietti. Con le normative vigenti non sarebbe possibile fare entrare tutti coloro che hanno acquistato il biglietto in tempi di pre-pandemia, oltre a non essere sostenibile economicamente. Così biglietti acquistati prima del febbraio 2020 saranno validi anche il prossimo anno.

“Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di dicembre 2021 – Roma e Milano – ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nostra nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il vostro supporto, ci vediamo presto”, scrivono, ad esempio, i Maneskin sulla loro pagina Facebook.