Il Permafrost “termometro” dei cambiamenti climatici

Venerdì 22 ottobre alle ore 21, presso il Salone Estense del Comune di Varese, la Società Astronomica Schiaparelli terrà una delle conferenze del ciclo “Tra Cielo e Terra” su un tema di grande attualità e di cui tutti dovremmo essere informati: la situazione del permafrost collegata ai cambiamenti climatici.

Il “permafrost” è spesso citato quando si parla di tutte le problematiche connesse al riscaldamento della Terra, ma probabilmente non tutti sanno esattamente cosa davvero sia. Il permafrost è qualsiasi materiale che rimane a temperature inferiori a 0°C per due anni consecutivi ed è la parte della criosfera (cioè la porzione variabile di superficie terrestre coperta o intrisa di acqua allo stato solido) che, occupando una vastissima area di circa il 25% delle terre emerse, e parte di quelle sommerse, trattiene al suo interno ghiaccio e gas serra come metano e anidride carbonica in enormi quantità.

Dalla sua degradazione, possibile con l’aumentare della temperatura dell’aria ma anche a causa del diverso innevamento, entrambe causate dal cambiamento climatico, possono essere rilasciati gas serra con un conseguente aumento ulteriore della temperatura. Può inoltre anche anche essere perso ghiaccio con una perdita di riserva d’acqua notevole, e con cedimenti dei terreni che generano fenomeni catastrofici quali frane o crollo di strutture.

Cercheremo di capire meglio la dinamica di quanto sta succedendo e di quello che succederà nel prossimo futuro nelle zone fredde del pianeta con l’aiuto del professor Mauro Guglielmin, docente di geografia Fisica e Geomorfologia presso il Centro di Ricerche sui Cambiamenti Climatici dell’Università dell’Insubria, grande esperto di ghiacci e permafrost con centinaia di pubblicazioni sulle riviste scientifiche.

L’accesso alla conferenza sarà consentito solo con Green Pass. E’ consigliata la prenotazione scrivendo a chiara.cattaneo@astrogeo.va.it.