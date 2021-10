Il programma di “Cugliate Fabiasco Crescere e Rinnovarsi”

“In questi anni siamo riusciti a mantenere quanto previsto dal programma elettorale precedente, buona parte realizzate e alcune in fase di realizzazione, nonostante le varie e notevoli difficoltà che abbiamo incotrato, che hanno comportato un rallentamento dei lavori, alle forti alluvioni e non da ultimo la pandemia”, dichiara Angelo Filippini, candidato sindaco della lista Crescere e Rinnovarsi in corsa a Cugliate Fabiasco, “Amministrare significa districarsi e superare le tante fasi della burocrazia, i suoi tempi a volte lunghissimi. Tutti vorremmo veder realizzati in breve tempo le idee e i progetti a beneficio del paese. Abbiamo sempre preso in considerazione le critiche costruttive e e abbiamo sistematicamente ignorato quelle che avevano altri scopi.” Il riferimento è probabilmente alla lista avversaria Cugliate Fabiasco Alternativo che da mesi pubblica, sulla pagina Facebook, video dove non mancano critiche alla attuale amministrazione; un confronto molto social a colpi di post.

La squadra è composta oltre che da Angelo Filippini, curiosamente omonimo dell’attuale e uscente sindaco, Angelo Filippini appunto, da altri dodici candidati. Otto uomini e quattro donne, alcuni già assessori e consiglieri comunali quali Antonia Polimeni, Gianluca Paglieri, Jessica Marotta e Omar Algisi, vicensindaco e assessore in Comunità Montana. Fra gli altri anche Massimo Grignani, presidente Regionale di Terranostra (Coldiretti) e presidente del Consorzio Turistico della provinciale.

Nel presentarsi la lista elenca le opere realizzate in questi anni quali le rotatorie sulla statale incroci di Via Filippini e via Torino e la nuova strada di collegamento fra Via Filippini e via Libertà, la ristrutturazione di Villa Maria per la nuova sede municipale e della nuova sala civica adiacente, così come gli interventi di manutenzione straordinaria sul reticolo idrico, i nuovi giochi per i parchetti dei più piccoli e il neo inaugurato campetto da basket/pallavolo di via Leonardo da Vinci.

Per quanto riguarda invece lo sguardo verso il futuro, il programma è così articolato:

Sicurezza

Illuminazione e potenziamento della video sroveglianza

Sistema allerta protezione civile

Miglioramento collaborazione forze dell’ordine

Viabilità

Collegamento ciclopedonale dalla nuova rotonda agli abitati in direzione Ghirla

Rilevatori velocità sulle strade a rischio

Marciapiede via Torino dopo il semaforo

Sistemazione toponomasitca e cartelli stradali

Sociale

Assunzione di un assistente sociale, progetto giovani età adolescenziale

Individuazione licali per centro ascolto

Scuola

Miglioramento struttura scuola primaria

Riconoscimento agli studenti meritevoli

Miglioramento struttura e condizioni igro terminche scuola dell’infanzia

Giovani

Progetto “I giovani per i giovani”, con l’istituzione di un gruppo di lavoro di giovani maggiorenni per produrre idee di rinnovamento

Sport

Centro sportivo, realizzazione tensostruttura multiuso

Punto lavaggio mountain bike

Informazione alla popolazione

Rendiconto dell’attività dell’amministrazione su sito, social, pubblicazioni

Sondaggi per coinvolgere la cittadinanza

Servizi Pubblici

Progetto per sensibilizzare la popolazione sul tema dei rifiuti

Valutazione scuolabus

Nel programma anche progetti legati poi alle opere pubbliche che interessano cimiteri, il centro anziani, l’archivio comunale, un’area cani, sentieri, orti in condivisione e zone a libero accesso wifi. Mentre sul fronte del Tursimo e della Cultura la lista propone la creazione di una biblioteca/aula studi multimediale che sia anche luogo di incontro per i ragazzi, la valorizzazione ambientale della sorgente del torrente Molinazzo, la valorizzazione dei sentieri segnati e la creazione di un percorso storico culturale a tappe per le vie del paese.