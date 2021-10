Quarto turno di Eccellenza, riflettori accesi sul derby Sestese – Vergiatese

Il Girone A di Eccellenza è pronto ad affrontare il quarto turno di campionato. Tutte in campo domenica 10 ottobre alle ore 15.30.

Campo principale per la nostra provincia sarà il “Milano” di Sesto Calende, dove la Sestese – prima in classifica con 7 punti – ospiterà la Vergiatese, ferma a tre punti e desiderosa di risalire posizioni. Un derby atteso che promette emozioni.

Vuole sfruttare il turno casalingo il Verbano che alla “Bombonera” di Besozzo ospiterà il Club Milano. La squadra milanese ha finora raccolto un solo punto ma in settimana ha cambiato allenatore, passando da Zenoni a Scavo, e l’obiettivo è quello di ripartire di slancio.

La Varesina affronterà la delicata trasferta di Voghera. I ragazzi di mister Marco Spilli non vogliono perdere terreno dalle prime posizione e dovranno cercare di battere la Vogherese per guadagnare posti in graduatoria.

Domenica in trasferta anche per il Gavirate, che è atteso a Calvairate. I rossoblu cercano continuità dopo che nelle prime tre giornate hanno fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Calvairate che però è ancora a secco di successi e ha il desiderio di sbloccarsi.