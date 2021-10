Rescaldina, M5S: «Boschi degradati per spaccio e abbandono rifiuti»

Mentre prende forma il progetto per dare una nuova vita ai locali che una volta ospitavano la biglietteria della stazione di Rescaldina, la situazione dei boschi, che della stazione sono “vicini di casa”, torna a far discutere la politica cittadina. Il polmone verde è infatti da anni al centro di episodi di cronaca legati da un lato all’abbandono dei rifiuti e dall’altro al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tanto che proprio sul contrasto all’abuso di droghe si basa uno dei progetti su cui è stata incardinata la “rinascita” dei locali dove anni fa pendolari e viaggiatori potevano acquistare i biglietti del treno. E proprio contro le condizioni in cui versa il Bosco del Rugareto punta il dito il Movimento 5 Stelle.

«I nostri boschi sono degradati per la presenza di spacciatori che ha oramai superato ogni ragionevole livello di guardia e per tutta la clientela di disperati a cui gli spacciatori si rivolgono – è la denuncia che arriva dai pentastellati -. Sono degradati perché cittadini incivili li usano come discarica di ogni genere di rifiuto. Sono degradati perché fino ad ora le istituzioni che dovrebbero tutelarli non sono ancora riuscite a risolvere il problema. Questi sono dati di fatto, non polemiche, attacchi o supposizioni. Nel documento di programmazione si parla dei nostri boschi come di qualcosa da migliorare, lasciando intendere che lo stato sia buono e si voglia salire di livello: se si utilizzano queste occasioni come momenti di propaganda e non di reale presa di coscienza dei problemi reali, non è possibile risolvere alcunché, come infatti succede. Prima ammettiamo che c’è un problema, bello grosso, prima lo risolviamo».