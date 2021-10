Saporetti salva in extremis la Pro Patria, al Breda finisce 1 a 1

Il colpo di testa in pieno recupero di Saporetti evita la sconfitta della Pro Patria che oggi, domenica 10 settembre, contro la Pro Sesto ha davvero sfiorato un’altra capitolazione dopo il vantaggio casalingo grazie alla zuccata dell’ex Capogna.

In una partita che poteva rappresentare una svolta decisiva per entrambe le squadre, Pro Sesto che non ha mai vinto in stagione e Pro Patria senza gioie lontano dallo Speroni, al triplice fischio il risultato dell’ottava di campionato è 1 a 1.

Articolo in aggiornamento