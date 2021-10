Scrivere come un cantautore: laboratorio al Teatro Sociale

Una serata speciale quella proposto dal Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio e Progetto Zattera Teatro per venerdì 8 ottobre dalle ore 18 alle 21, per “Scrivere come un cantautore”

Si tratta di un workshop di scrittura creativa con Marianna Cappelli e Antonio Ferrara, scrittore vincitore 2012 del premio Andersen.

L’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, genitori e poeti in erba.

Il laboratorio è gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionesociale@libero.it.