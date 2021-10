Serie D: la Caronnese cerca la prima vittoria contro il il Casale

Dopo cinque giornate di campionato la Caronnese ancora non ha assaporato il gusto della vittoria. Il pareggio di Valle d’Aosta contro il Pdhae è stato un risultato positivo ma ora la squadra di mister Manuel Scalise deve cercare di mettere in classifica i tre punti per non rimanere infangata nelle zone basse.

Domenica 17 ottobre (ore 15.00) i rossoblu ospiteranno al “Comunale” il Casale. Sarà l’occasione per Corno e compagni di conquistare quella vittoria che ancora manca in questa stagione.

Il Casale è però un avversario pericoloso: la società è cambiata in estate e ha dato vita a un progetto ambizioso. La rosa a disposizione di mister Marco Sesia è di gran valore ma nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta interna dolorosa contro il Derthona che darà ancora più stimoli ai nerostellati.

Caronnese – Casale sarà una delle tre gare che si disputeranno domenica (le altre sono Varese – Chieri e Ligorna – Novara), mentre il resto delle sfide si giocherà in anticipo sabato 16 ottobre, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 20.